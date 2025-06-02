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Атака дронів на Харків: є постраждалі та пошкодження

Понеділок 02 червня 2025 05:15
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Атака дронів на Харків: є постраждалі та пошкодження Ілюстративне фото: Атака дронів на Харків (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 2 червня, після 4 години ранку Харків атакували російські безпілотники. Внаслідок події є постраждалі і пошкодження.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

За його словами, внаслідок російської атаки безпілотниками по Холодногірському району Харкова пошкоджено будівлю цивільного підприємства, кілька приватних будинків та автомобілі.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки постраждали шість осіб, серед них - двоє дітей. Медики надають їм необхідну допомогу.

Крім того, росіяни вдарили по Харкову двома балістичними ракетами. Наразі відомо, що одна з них влучила у дорогу у Київському районі міста.

Атака на Харків 2 червня

Уранці 2 червня в Харкові пролунали вибухи внаслідок атаки російських дронів. Ударів зазнали Шевченківський і Холодногірський райони міста. На той момент даних про постраждалих не надходило.

Крім того, в Україні за ніч двічі оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Зокрема, через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з північного сходу.

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Атака дронів на Харків: є постраждалі та пошкодження
Атака дронів на Харків: є постраждалі та пошкодження
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