Атака дронів на Харків: є постраждалі та пошкодження

У понеділок, 2 червня, після 4 години ранку Харків атакували російські безпілотники. Внаслідок події є постраждалі і пошкодження.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Крім того, росіяни вдарили по Харкову двома балістичними ракетами. Наразі відомо, що одна з них влучила у дорогу у Київському районі міста.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки постраждали шість осіб, серед них - двоє дітей. Медики надають їм необхідну допомогу.

За його словами, внаслідок російської атаки безпілотниками по Холодногірському району Харкова пошкоджено будівлю цивільного підприємства, кілька приватних будинків та автомобілі.

Атака на Харків 2 червня

Уранці 2 червня в Харкові пролунали вибухи внаслідок атаки російських дронів. Ударів зазнали Шевченківський і Холодногірський райони міста. На той момент даних про постраждалих не надходило.

Крім того, в Україні за ніч двічі оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Зокрема, через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з північного сходу.

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