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Атака дронов на Харьков: есть пострадавшие и повреждения

Понедельник 02 июня 2025 05:15
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Атака дронов на Харьков: есть пострадавшие и повреждения Иллюстративное фото: Атака дронов на Харьков (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 2 июня, после 4 часов утра Харьков атаковали российские беспилотники. В результате происшествия есть пострадавшие и повреждения.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По его словам, в результате российской атаки беспилотниками по Холодногорскому району Харькова повреждено здание гражданского предприятия, несколько частных домов и автомобили.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки пострадали шесть человек, среди них - двое детей. Медики оказывают им необходимую помощь.

Кроме того, россияне ударили по Харькову двумя баллистическими ракетами. Известно, что одна из них попала в дорогу в Киевском районе города.

Атака на Харьков 2 июня

Утром 2 июня в Харькове прогремели взрывы в результате атаки российских дронов. Ударам подверглись Шевченковский и Холодногорский районы города. На тот момент данных о пострадавших не поступало.

Кроме того, в Украине за ночь дважды объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности. В частности, из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения с северо-востока.

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Харьков Война России против Украины
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Атака дронов на Харьков: есть пострадавшие и повреждения
Атака дронов на Харьков: есть пострадавшие и повреждения
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