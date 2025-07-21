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Атака дронів: у двох районах Києва є постраждалі

Київ, Понеділок 21 липня 2025 03:53
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Атака дронів: у двох районах Києва є постраждалі Фото: у Києві є постраждалі внаслідок російської атаки (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві продовжують гриміти вибухи через атаку російських "Шахедів". У двох районах столиці зафіксовані перші постраждалі від удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка і начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

"Виклик медиків у Дарницький та Дніпровський райони. Бригади прямують", - написав Кличко о 03:45.

Ткаченко повдіомив, що наразі фіксуються наслідки атаки в трьох районах міста.

Дарницький район

Загорання на даху багатоповерхівки та нежитлової будівлі
пожежа в супермаркеті.

Шевченківський район

Загорання в житловому будинку, за іншою адресою горять балкони.

Дніпровський район

Пожежа в торгових рядах та падіння уламків на територію дитячого садочка.

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