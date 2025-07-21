Атака дронів: у двох районах Києва є постраждалі

Фото: у Києві є постраждалі внаслідок російської атаки (Getty Images)

У Києві продовжують гриміти вибухи через атаку російських "Шахедів". У двох районах столиці зафіксовані перші постраждалі від удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка і начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.