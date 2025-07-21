Атака дронів: у двох районах Києва є постраждалі
Фото: у Києві є постраждалі внаслідок російської атаки (Getty Images)
У Києві продовжують гриміти вибухи через атаку російських "Шахедів". У двох районах столиці зафіксовані перші постраждалі від удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка і начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
"Виклик медиків у Дарницький та Дніпровський райони. Бригади прямують", - написав Кличко о 03:45.
Ткаченко повдіомив, що наразі фіксуються наслідки атаки в трьох районах міста.
Дарницький район
Загорання на даху багатоповерхівки та нежитлової будівлі
пожежа в супермаркеті.
Шевченківський район
Загорання в житловому будинку, за іншою адресою горять балкони.
Дніпровський район
Пожежа в торгових рядах та падіння уламків на територію дитячого садочка.