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Атака дронов: в двух районах Киева есть пострадавшие

Киев, Понедельник 21 июля 2025 03:53
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Атака дронов: в двух районах Киева есть пострадавшие Фото: в Киеве есть пострадавшие в результате российской атаки (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве продолжают греметь взрывы из-за атаки российских "Шахедов". В нескольких районах столицы зафиксированы первые раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Так, Кличко в 03:45 сообщил о вызове медиков в Дарницкий и Днепровский районы.

Обновлено 03:57

В Днепровском районе горят киоски. Медики на месте. Пострадавших пока не обнаружили.

"Также вызов медиков в Шевченковский район. Там, предварительно, пожар", - сообщил Кличко.

Обновлено 04:01

Тимур Ткаченко сообщил, что сейчас фиксируются последствия атаки в четырех районах города.

Дарницкий район

Возгорание на крыше многоэтажки и нежилого здания
пожар в супермаркете.

Кличко сообщает о предварительно нескольких возгораниях.

Шевченковский район

Возгорание в жилом доме, по другому адресу горят балконы.

Также вспыхнул пожар в жилом доме.

Днепровский район

Пожар в торговых рядах и падение обломков на территорию детского сада.

По информации Кличко, горят киоски и возгорание на крыше жилого дома, а также - на территории детсада.

Соломенский район

Пожар в нежилом здании.

Обновлено 04:32

В Днепровском районе, где произошло возгорание на крыше жилого дома, пострадавших нет.

В Дарницком районе, где пожар в помещении детского сада, тоже пострадавших не обнаружили.

Напомним, этой ночью российские захватчики массированно атакуют Украину дронами, а также крылатыми и баллистическими ракетами.

Одной из целей атаки является город Киев - столицу атакуют десятки дронов.

В частности, в городе поврежден вход на станцию метрополитена "Лукьяновская".

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