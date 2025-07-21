Атака дронов: в двух районах Киева есть пострадавшие
В Киеве продолжают греметь взрывы из-за атаки российских "Шахедов". В нескольких районах столицы зафиксированы первые раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
Так, Кличко в 03:45 сообщил о вызове медиков в Дарницкий и Днепровский районы.
Обновлено 03:57
В Днепровском районе горят киоски. Медики на месте. Пострадавших пока не обнаружили.
"Также вызов медиков в Шевченковский район. Там, предварительно, пожар", - сообщил Кличко.
Обновлено 04:01
Тимур Ткаченко сообщил, что сейчас фиксируются последствия атаки в четырех районах города.
Дарницкий район
Возгорание на крыше многоэтажки и нежилого здания
пожар в супермаркете.
Кличко сообщает о предварительно нескольких возгораниях.
Шевченковский район
Возгорание в жилом доме, по другому адресу горят балконы.
Также вспыхнул пожар в жилом доме.
Днепровский район
Пожар в торговых рядах и падение обломков на территорию детского сада.
По информации Кличко, горят киоски и возгорание на крыше жилого дома, а также - на территории детсада.
Соломенский район
Пожар в нежилом здании.
Обновлено 04:32
В Днепровском районе, где произошло возгорание на крыше жилого дома, пострадавших нет.
В Дарницком районе, где пожар в помещении детского сада, тоже пострадавших не обнаружили.
Напомним, этой ночью российские захватчики массированно атакуют Украину дронами, а также крылатыми и баллистическими ракетами.
Одной из целей атаки является город Киев - столицу атакуют десятки дронов.
В частности, в городе поврежден вход на станцию метрополитена "Лукьяновская".
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