Атака дронів на Дніпро: постраждали 15 людей, є руйнування (фото наслдіків)

Нагадаємо, що у проміжку між 22:30 та 22:45 в місті пролунала серія вибухів. У Повітряних силах ЗСУ перед цим попереджали, що в напрямку Дніпра та Кам'янському летить декілька груп ударних безпілотників.

Згодом глава ОВА поінформував, що внаслідок атаки дронів у місті сталися пожежі. За попередніми даними, є пошкодження приватних будинків та авто. Пізніше стало відомо про постраждалих.

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