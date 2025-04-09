Атака дронов на Днепр: пострадали 15 человек, есть разрушения (фото последствий)

В ночь на 9 апреля российская армия массированно атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. Больше всего ударов пришлось на город Днепр.

В результате атаки пострадали 15 человек, из них восемь - в больницах. Состояние в основном средней тяжести, один человек - в легком состоянии.

Фото: ГСЧС Украины

По предварительным данным, в Днепре повреждены 15 частных домов, 4 многоэтажки и около 20 автомобилей.

Также есть разрушения на территории нескольких предприятий, пострадали админздания и объекты инфраструктуры. Все пожары, которые возникли в результате ударов, ликвидированы.

К тушению привлекались более 90 спасателей и 19 единиц техники.

Ситуация в области

Кроме Днепра, враг атаковал Апостолово в Криворожском районе - там пострадало частное предприятие, обошлось без жертв.

Фото: Сергей Лысак

Также под удар попал Никопольский район. Дроны-камикадзе попали по Никополю и Марганецкой громаде. Поврежден спортивный объект. Погибших и раненых нет.