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Атака дронів на аеродром РФ. З'явилися супутникові знімки наслідків

Ілюстративне фото (росЗМІ)
Автор: Дмитро Левицький

Служба безпеки України дронами атакувала російський аеродром "Кущевськ" в Краснодарському краї у суботу, 27 квітня. У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків цієї атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис співробітника Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Афріка в Twitter.

На супутникових знімках, зроблених компанією Planet Labs, можна побачити декілька ділянок російського аеродрому "Кущевськ", які були уражені українськими дронами.

На аеродромі, атаку на який організувала СБУ та Сили оборони, розміщувалися десятки військових літаків, радіолокаційні станції та засоби РЕБ російської армії.

Атака на аеродром в Краснодарському краї РФ

Вранці суботи, 27 квітня, російські пабліки повідомили про удар дронів по аеродрому "Кущевськ" в Краснодарському краї РФ. Пізніше джерела РБК-Україна підтвердили атаку на аеродром та заявили, що її організувала СБУ спільно з Силами оборони.

Водночас на опублікованих росіянами відео з аеродрому помітили, що дрони, ймовірно, атакували склад модулів управління та корекції для авіабомб. Ці модулі дозволяють росіянам перетворювати звичайні авіабомби в КАБи.

Інші атаки на аеродроми РФ

Нагадаємо, нещодавно українські військові атакували аеродром в Джанкої. В результаті удару росіяни втратили 4 пускові установки ЗРК С-400, 3 радіолокаційні станції та пункт управління засобами ППО.

До цього українська армія атакувала аеродром, де росіяни зберігали бомбардувальники Ту-95, якими бомблять українські міста.

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