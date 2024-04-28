Атака дронів на аеродром РФ. З'явилися супутникові знімки наслідків

Атака на аеродром в Краснодарському краї РФ

Вранці суботи, 27 квітня, російські пабліки повідомили про удар дронів по аеродрому "Кущевськ" в Краснодарському краї РФ. Пізніше джерела РБК-Україна підтвердили атаку на аеродром та заявили, що її організувала СБУ спільно з Силами оборони.

Водночас на опублікованих росіянами відео з аеродрому помітили, що дрони, ймовірно, атакували склад модулів управління та корекції для авіабомб. Ці модулі дозволяють росіянам перетворювати звичайні авіабомби в КАБи.

Інші атаки на аеродроми РФ

Нагадаємо, нещодавно українські військові атакували аеродром в Джанкої. В результаті удару росіяни втратили 4 пускові установки ЗРК С-400, 3 радіолокаційні станції та пункт управління засобами ППО.

До цього українська армія атакувала аеродром, де росіяни зберігали бомбардувальники Ту-95, якими бомблять українські міста.

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