RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Атака дронов на аэродром РФ. Появились спутниковые снимки последствий

Иллюстративное фото (росСМИ)
Автор: Дмитрий Левицкий

Служба безопасности Украины дронами атаковала российский аэродром "Кущевск" в Краснодарском крае в субботу, 27 апреля. В сети появились спутниковые снимки последствий атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение сотрудника Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африка в Twitter.

На спутниковых снимках, сделанных компанией Planet Labs, можно увидеть несколько участков российского аэродрома "Кущевск", пораженных украинскими дронами.

На аэродроме, атаку на который организовала СБУ и Силы обороны, размещались десятки военных самолетов, радиолокационные станции и средства РЭБ российской армии.

Атака на аэродром в Краснодарском крае РФ

Утром субботы, 27 апреля, российские паблики сообщили об ударе дронов по аэродрому "Кущевск" в Краснодарском крае РФ. Позже источники РБК-Украина подтвердили атаку на аэродром и заявили, что ее организовала СБУ совместно с Силами обороны.

В то же время на опубликованных россиянами видео с аэродрома заметили, что дроны, вероятно, атаковали склад модулей управления и коррекции для авиабомб. Эти модули позволяют россиянам превращать обычные авиабомбы в КАБы.

Другие атаки на аэродромы РФ

Напомним, недавно украинские военные атаковали аэродром в Джанкое. В результате удара россияне потеряли 4 пусковые установки ЗРК С-400, 3 радиолокационные станции и пункт управления средствами ПВО.

До этого украинская армия атаковала аэродром, где россияне хранили бомбардировщики Ту-95, которыми бомбят украинские города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атака дроновСлужба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияКраснодарский край