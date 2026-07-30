Атака дрона на танкер США в Єгипті: ЗМІ дізналися мету удару

Що сталося в порту Дам'єтта

У середу в єгипетському порту Дам'єтта на середземноморському узбережжі, неподалік Суецького каналу, пролунав вибух. Після нього загорілися два судна.

За даними трьох компаній морського відстеження, причиною став удар безпілотника. Офіційного підтвердження від єгипетської влади чи власників суден поки немає.

Компанія Kpler повідомила, що обидва судна вже вивели з порту. Міністерство нафти Єгипту заявило, що підтверджених постраждалих чи загиблих немає.

Хто причетний до атаки

Головний комерційний директор компанії Ambrey Джошуа Гатчінсон розповів, що вибух, імовірно, спричинив удар безпілотника щонайменше по одному з кораблів. Джерело атаки в компанії не назвали.

Двоє іранських співрозмовників, які побажали залишитися анонімними, заявили, що удар мав показати: світове судноплавство й постачання енергії можуть постраждати серйозніше, якщо Іран вирішить піти на ескалацію. Хто саме завдав удару - сам Іран чи союзне йому ополчення в регіоні - вони не уточнили.

У середу президент США Дональд Трамп заявив журналістам в Овальному кабінеті, що його поінформували про вибух, і натякнув на причетність Ірану, не назвавши деталей.

"Це більше схоже на те саме", - сказав він, додавши, що "Сполучені Штати будуть сильно бити по них".

Що з екіпажем і власниками суден

Американський танкер-сховище Energos Winter належить компанії Energos Infrastructure зі штаб-квартирою в Стемфорді, штат Коннектикут.

Представник компанії Джонатан Чіа заявив, що там не змогли підтвердити, чи саме дрон вразив судно. За його словами, весь екіпаж знайшли, ніхто не постраждав.

На відео в соцмережах, які перевірило видання The New York Times, видно, як буксири поливають Energos Winter водою з шлангів просто в порту.

Нагадаємо, США запровадили нові санкції проти Ірану через ситуацію навколо Ормузької протоки.