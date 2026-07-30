Атака дрона на танкер США в Египте: СМИ узнали цель удара

Что произошло в порту Дамьетта

В среду в египетском порту Дамьетта на средиземноморском побережье, недалеко от Суэцкого канала, раздался взрыв. После него загорелись два судна.

По данным трех компаний морского отслеживания причиной стал удар беспилотника. Официального подтверждения от египетских властей или владельцев судов пока нет.

Компания Kpler сообщила, что оба судна уже выведены из порта. Министерство нефти Египта заявило, что подтвержденных пострадавших или погибших нет.

Кто причастен к атаке

Главный коммерческий директор компании Ambrey Джошуа Гатчинсон рассказал, что взрыв, вероятно, нанес удар беспилотника по меньшей мере по одному из кораблей. Источника атаки в компании не назвали.

Двое иранских собеседников, пожелавших остаться анонимными, заявили, что удар должен показать: мировое судоходство и поставки энергии могут пострадать серьезнее, если Иран решит пойти на эскалацию. Кто именно нанес удар - сам Иран или союзное ему ополчение в регионе - они не уточнили.

В среду президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете, что его проинформировали о взрыве и намекнул на причастность Ирана, не назвав деталей.

"Это больше похоже на то же самое", - сказал он, добавив, что "Соединенные Штаты будут сильно бить по ним".

Что с экипажем и владельцами судов

Американский танкер-хранилище Energos Winter принадлежит компании Energos Infrastructure со штаб-квартирой в Стемфорде, штат Коннектикут.

Представитель компании Джонатан Чиа заявил, что там не смогли подтвердить, поразил ли именно дрон судно. По его словам, весь экипаж был найден, никто не пострадал.

На видео в соцсетях, которые проверило издание The New York Times, видно, как буксиры поливают Energos Winter водой из шлангов прямо в порту.

Напомним, США ввели новые санкции против Ирана из-за ситуации вокруг Ормузского пролива.