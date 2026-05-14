ua en ru
Чт, 14 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Суд щодо Єрмака Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Атака дрона паралізувала виробництво палива на астраханському заводі "Газпрому", - Reuters

21:25 14.05.2026 Чт
2 хв
Завод не працював з вересня і відновив випуск палива незадовго до атаки
aimg Анастасія Никончук
Атака дрона паралізувала виробництво палива на астраханському заводі "Газпрому", - Reuters Фото: Газпром (GettyImages)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Газопереробний завод "Газпрому" в Астраханській області на півдні Росії призупинив виробництво моторного палива після пожежі, яка виникла 13 травня внаслідок атаки безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Читайте також: Кіберудар ГУР по "Газпрому": з'явилися подробиці атаки по стратегічному монополісту РФ

За даними джерела, зупинено роботу ключового обладнання, включно з комбінованою установкою перероблення стабільного газового конденсату потужністю близько 3 млн тонн на рік, що забезпечує випуск бензину і дизельного палива.

Пожежа та наслідки атаки

Губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін підтвердив у своєму Telegram-каналі, що уламки безпілотника стали причиною загоряння на території газопереробного заводу.

Джерела зазначають, що терміни відновлення виробництва можуть зайняти від кількох тижнів до кількох місяців. При цьому "Газпром" на запит про коментар не відповів.

Можливі масштаби пошкоджень

За інформацією одного зі співрозмовників, підприємство фактично простоювало з вересня минулого року і відновило переробку конденсату і випуск палива лише незадовго до останнього інциденту.

Друге джерело повідомило про пошкодження обладнання, пов'язаного з переробкою сірководню і процесами вилучення сірки.

Також уточнюється, що 2024 року Астраханський ГПЗ переробив близько 1,8 млн тонн газового конденсату, виробивши сотні тисяч тонн бензину, дизеля і мазуту.

Нагадуємо, що російські державні енергетичні компанії "Газпром" і "Роснефть", за наявними даними, причетні до вивезення українських дітей у Росію та спроб їхньої подальшої "перевиховної" програми.

Зазначимо, що "Нафтогаз" здобув остаточну перемогу в судовому спорі проти російського "Газпрому" у справі про стягнення заборгованості з боку РФ на суму 1,4 млрд доларів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАФТА Російська Федерація
Новини
Зеленський доручив військовим та спецслужбам підготувати відповідь на російський удар
Зеленський доручив військовим та спецслужбам підготувати відповідь на російський удар
Аналітика
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес