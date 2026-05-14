Атака дрона парализовала производство топлива на астраханском заводе "Газпрома", - Reuters

Газоперерабатывающий завод "Газпрома" в Астраханской области на юге России приостановил производство моторного топлива после пожара, возникшего 13 мая в результате атаки беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

По данным источника, остановлена работа ключевого оборудования, включая комбинированную установку переработки стабильного газового конденсата мощностью около 3 млн тонн в год, которая обеспечивает выпуск бензина и дизельного топлива.

Пожар и последствия атаки

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подтвердил в своем Telegram-канале, что обломки беспилотника стали причиной возгорания на территории газоперерабатывающего завода.

Источники отмечают, что сроки восстановления производства могут занять от нескольких недель до нескольких месяцев. При этом "Газпром" на запрос о комментарии не ответил.

Возможные масштабы повреждений

По информации одного из собеседников, предприятие фактически простаивало с сентября прошлого года и возобновило переработку конденсата и выпуск топлива лишь незадолго до последнего инцидента.

Второй источник сообщил о повреждении оборудования, связанного с переработкой сероводорода и процессами извлечения серы.

Также уточняется, что в 2024 году Астраханский ГПЗ переработал около 1,8 млн тонн газового конденсата, произведя сотни тысяч тонн бензина, дизеля и мазута.