Атака дрона на Київ: з'явились фото наслідків

Атака дронів на Київ

Нагадаємо, що незадовго до вибуху в місті, кияни отримали повідомлення від Повітряних сил, які попередили, що дрони летять з Київської області у напрямку Києва.

Детальніше про обстріл можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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