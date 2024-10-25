Атака дрона на Киев: появились фото последствий

Российские военные совершили обстрел Киева сегодня, 25 октября. В результате вражеской атаки был поврежден многоквартирный дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"Вечером враг совершил очередную атаку на Киев. В результате вражеских обстрелов частично повреждены квартиры на 17, 18 и 19 этажах 25-этажного жилого дома с последующим пожаром на 16 и 17 этажах", - сообщили спасатели.
Фото: россияне обстреляли Киев (t.me/dsns_telegram)
В настоящее время продолжается локализация пожара. На месте работает 43 спасателя и 11 единиц пожарно-спасательной техники.
Фото: россияне обстреляли Киев (t.me/UA_National_Police)
Напомним, что незадолго до взрыва в городе, киевляне получили сообщения от Воздушных сил, которые предупредили, что дроны улетают из Киевской области в направлении Киева.
Подробнее об обстреле можно узнать в материале РБК-Украина.
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