Атака дрона на Киев: появились фото последствий

"Вечером враг совершил очередную атаку на Киев. В результате вражеских обстрелов частично повреждены квартиры на 17, 18 и 19 этажах 25-этажного жилого дома с последующим пожаром на 16 и 17 этажах", - сообщили спасатели.

Фото: россияне обстреляли Киев (t.me/dsns_telegram)

В настоящее время продолжается локализация пожара. На месте работает 43 спасателя и 11 единиц пожарно-спасательной техники.

Фото: россияне обстреляли Киев (t.me/UA_National_Police)