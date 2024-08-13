ua en ru
Ср, 14 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Атака дрона на базу США в Сирії: в Пентагоні уточнили кількість поранених військових

Вівторок 13 серпня 2024 23:46
UA EN RU
Атака дрона на базу США в Сирії: в Пентагоні уточнили кількість поранених військових Фото: в Пентагоні розповіли про постраждалих військових через атаку у Сирії (flickr.com/29thinfantrydivision)
Автор: Володимир Костирін

Внаслідок атаки безпілотника на військову базу в Сирії, що сталася минулого тижня, поранення отримали вісім американських військовослужбовців.

Про це заявив речник Пентагону генерал-майор ВПС США Патрік Райдер, передає РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

За словами представника Міноборони США, троє військових вже повернулися до виконання своїх обов'язків.

Американський генерал-майор розповів, що загалом вісьмом військовослужбовцям була надана медична допомога через отримані черепно-мозкові травми, а також вдихання диму.

Райдер додав, що США вважають, що атаку здійснили підтримувані Іраном сили, але в Міноборони наразі з'ясовують, хто саме стоїть за ударом по базі в зоні висадки Румалін на північному сході Сирії.

Що передувало

Нагадаємо, 10 серпня агентств Reuters повідомило, що військові сили США у Сирії зазнали атаки з безпілотника. Спочатку озвучувалися попередні дані, що внаслідок удару по об'єкту в зоні висадки Румалин, де перебувають американські війська разом з силами коаліції, постраждалих немає.

Проте пізніше західна преса писала, що декілька військовослужбовців США та коаліції таки були поранені внаслідок атаки дрона в Сирії.

Раніше також повідомлялося, що близько двох тижнів тому на заході Іраку п'ятеро військовослужбовців США отримали поранення внаслідок ракетного удару з "Катюши" по авіабазі Айн аль-Асад. У цій атаці Пентагон звинувачує підтримувані Іраном проксі.

Пізніше стало відомо, що Сили безпеки Іраку заарештували групу осіб, причетних до цього удару, внаслідок якого були поранені американські військові.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Сполучені Штати Америки Війна в Сирії Атака дронів
NEWS
Історія успіху? Чи прискорить Курський прорив "добро" від Заходу на удари вглиб Росії
Історія успіху? Чи прискорить Курський прорив "добро" від Заходу на удари вглиб Росії
DAILY
Україна підвищує ставки. Що відбувається під Курськом і де наступає Росія
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Україна підвищує ставки. Що відбувається під Курськом і де наступає Росія