Атака дрона на базу США в Сирії: в Пентагоні уточнили кількість поранених військових
Внаслідок атаки безпілотника на військову базу в Сирії, що сталася минулого тижня, поранення отримали вісім американських військовослужбовців.
Про це заявив речник Пентагону генерал-майор ВПС США Патрік Райдер, передає РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
За словами представника Міноборони США, троє військових вже повернулися до виконання своїх обов'язків.
Американський генерал-майор розповів, що загалом вісьмом військовослужбовцям була надана медична допомога через отримані черепно-мозкові травми, а також вдихання диму.
Райдер додав, що США вважають, що атаку здійснили підтримувані Іраном сили, але в Міноборони наразі з'ясовують, хто саме стоїть за ударом по базі в зоні висадки Румалін на північному сході Сирії.
Що передувало
Нагадаємо, 10 серпня агентств Reuters повідомило, що військові сили США у Сирії зазнали атаки з безпілотника. Спочатку озвучувалися попередні дані, що внаслідок удару по об'єкту в зоні висадки Румалин, де перебувають американські війська разом з силами коаліції, постраждалих немає.
Проте пізніше західна преса писала, що декілька військовослужбовців США та коаліції таки були поранені внаслідок атаки дрона в Сирії.
Раніше також повідомлялося, що близько двох тижнів тому на заході Іраку п'ятеро військовослужбовців США отримали поранення внаслідок ракетного удару з "Катюши" по авіабазі Айн аль-Асад. У цій атаці Пентагон звинувачує підтримувані Іраном проксі.
Пізніше стало відомо, що Сили безпеки Іраку заарештували групу осіб, причетних до цього удару, внаслідок якого були поранені американські військові.
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