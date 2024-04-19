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Атака на Дніпро: одна працівниця УЗ загинула, ще 7 поранені

Фото: через атаку на Дніпро 19 квітня одна співробітниця УЗ загинула, ще 7 поранені (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Під час обстрілу Дніпра 19 квітня загинула одна із співробітниць "Укрзалізниці". Ще семеро залізничників постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

"Росія цілеспрямовано обстріляла залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Внаслідок цього поранено 7 залізничників під час виконання службових обов'язків", - йдеться у повідомленні.

До того ж загинула чергова по будинку локомотивних бригад.

"У неї залишились двоє синів 17 та 15 років. Висловлюємо щирі співчуття рідним та зобов'язуємося забезпечити фінансову та соціальну підтримку її дітям", - додали в компанії, зазначивши, що стан поранених стабільний, вони отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

Обстріл Дніпра та області

Російські війська в ніч на 19 квітня влаштували масовану атаку по Україні, зокрема серйозний удар припав на Дніпро та область. На даний момент тут відомо про 8 загиблих та понад 20 поранених. Зокрема, 2 загиблих у Дніпрі та 16 постраждалих, у Синельниківському районі 6 жертв та 6 поранених та у Кривому Розі – троє постраждалих.

Причому, за даними УЗ, російські окупанти прицільно били по залізничній інфраструктурі. Вокзал у Дніпрі на якийсь час припиняв роботу, були затримки потягів. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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УкрзалізницяДніпропетровська область