Атака на Днепр: одна сотрудница УЗ погибла, еще 7 ранены

"Россия целенаправленно обстреляла железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области. В результате ранены 7 железнодорожников во время выполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

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К тому же погибла дежурная по дому локомотивных бригад.

"У нее остались двое сыновей 17 и 15 лет. Выражаем искренние соболезнования родным и обязуемся обеспечить финансовую и социальную поддержку ее детям", - добавили в компании, отметив, что состояние раненых стабильное, они получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

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