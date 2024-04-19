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Атака на Днепр: одна сотрудница УЗ погибла, еще 7 ранены

Фото: из-за атаки на Днепр 19 апреля одна сотрудница УЗ погибла, еще 7 ранены (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Во время обстрела Днепра 19 апреля погибла одна из сотрудниц "Укрзализныци". Еще семь железнодорожников пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

"Россия целенаправленно обстреляла железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области. В результате ранены 7 железнодорожников во время выполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

К тому же погибла дежурная по дому локомотивных бригад.

"У нее остались двое сыновей 17 и 15 лет. Выражаем искренние соболезнования родным и обязуемся обеспечить финансовую и социальную поддержку ее детям", - добавили в компании, отметив, что состояние раненых стабильное, они получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Новость дополняется...

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УкрзализныцяДнепропетровская область