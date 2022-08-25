Атака длилась несколько часов. Сегодня Россия обстреляла Орехов, есть жертвы (фото)

Очередной массированный вражеский обстрел в городе Орехов Запорожской области и населенных пунктах вокруг. Оккупанты применили артиллерию, били несколько часов подряд, есть жертвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Орехова Александра Старуха.
"Погиб 17-летний юноша. Он был тяжело ранен, умер по дороге в госпиталь. Еще одна женщина из поселка Преображенка, 66 лет, получила тяжелые ранения во время вражеской атаки", - рассказал он.
По его словам, разрушены десятки частных домов.
Как сообщалось, в результате ночного вражеского удара по Запорожью 24 августа повреждена гражданская инфраструктура города.
Напомним, жители большей части временно оккупированной территории Запорожской области остались без света и воды 25 августа. При этом в области уже месяц нет газа.
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