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Атака длилась несколько часов. Сегодня Россия обстреляла Орехов, есть жертвы (фото)

Фото: Орехов Запорожской области области обстрелян 25 августа (t.me/starukhofficial)
Автор: Наталия Гурковская

Очередной массированный вражеский обстрел в городе Орехов Запорожской области и населенных пунктах вокруг. Оккупанты применили артиллерию, били несколько часов подряд, есть жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Орехова Александра Старуха.

"Погиб 17-летний юноша. Он был тяжело ранен, умер по дороге в госпиталь. Еще одна женщина из поселка Преображенка, 66 лет, получила тяжелые ранения во время вражеской атаки", - рассказал он.

По его словам, разрушены десятки частных домов.

Как сообщалось, в результате ночного вражеского удара по Запорожью 24 августа повреждена гражданская инфраструктура города.

Напомним, жители большей части временно оккупированной территории Запорожской области остались без света и воды 25 августа. При этом в области уже месяц нет газа.

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Сергей ОреховЗапорожская область