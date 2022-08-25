Атака тривала кілька годин. Сьогодні Росія обстріляла Оріхів, є жертви (фото)

Черговий масований ворожий обстріл у місті Оріхів Запорізької області та населених пунктах навколо. Окупанти застосували артилерію, гатив кілька годин поспіль, є жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Оріхова Олександра Старуха.

За його словами, зруйновано десятки приватних будинків.

"Загинув 17-річний юнак. Його було тяжко поранено, помер дорогою до шпиталю. Ще одна жінка з селища Преображенка, 66 років, зазнала тяжких поранень під час ворожої атаки", - розповів він.

Як повідомлялося, в результаті нічного ворожого удару по Запоріжжю 24 серпня пошкоджено цивільну інфраструктуру міста.

Нагадаємо, мешканці більшої частини тимчасово окупованої території Запорізької області залишилися без світла та води 25 серпня. При цьому в області вже місяць немає газу.

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