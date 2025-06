Атака на ядерні об'єкти та ППО: що відомо про операцію Ізраїлю проти Ірану на даний момент

Головне:

Які цілі атакував Ізраїль в Ірані?

Що відомо про підготовку операції "Пробудження лева"?

Чим погрожує Іран у відповідь?

Що буде з переговорами США та Ірану по ядерній угоді?

Подробиці атаки

У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав військову операцію під назвою Rising lion ("Пробудження лева") проти Ірану.

Було задіяно понад 200 літаків Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), які завдали "превентивних ударів" по ядерній програмі Ірану, уразивши близько 100 цілей, включаючи ядерні центри та заводи з виробництва балістичних ракет.

Серед уражених об'єктів були підприємства зі збагачення урану в Натанзі та Фордо, а також військові об'єкти в Тегерані та інших містах. Зокрема, було завдано ударів по військовому аеропорту Тебріз.

ЦАХАЛ зазначає, що атаковане підприємство в Натанзі було найбільшим в Ірані зі збагачення урану. Під час удару винищувачами ВПС Ізраїлю було пошкоджено підземну частину цього об'єкта, в якій знаходиться багатоповерховий зал збагачення з центрифугами, електричними приміщеннями та додатковою допоміжною інфраструктурою.

До того ж Збройні сили Ізраїлю під час удару по системі ППО іранського режиму ліквідували десятки радарів і пускових установок ракет класу "земля-повітря". Знищені ракетні установки складські приміщення і додаткові військових об’єктів, включаючи пускову систему, заховану в транспортних контейнерах на заході Ірану.

Як повідомляє Reuters, вході ізраїльської атаки загинули щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів та кілька вчених-ядерників. Зокрема, ліквідовано командувача Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Хоссейна Саламі.

Яка мета операції Rising lion

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звернувся до нації, щоб розповісти про мету операції, назвавши те, що відбувається "вирішальним моментом в історії Ізраїлю".

"Кілька хвилин тому Ізраїль розпочав операцію "Пробудження лева" – цілеспрямовану військову операцію, спрямовану на усунення іранської загрози самому існуванню Ізраїлю. Ця операція триватиме стільки днів, скільки буде потрібно для усунення цієї загрози", – наголосив прем'єр.

За словами Нетаньягу, Іран накопичив достатньо урану для дев'яти атомних бомб і має намір виготовити 10 тисяч балістичних ракет. Він підкреслив, що Ізраїль не дозволить Ірану отримати зброю масового ураження, оскільки це загрожує існуванню країни.

Згодом у ЦАХАЛ повідомили, що проаналізували велику кількість розвідувальних даних, які свідчать про наявність в Ірану конкретного плану щодо знищення Ізраїлю.

Паралельно із зусиллями Ірану, спрямованими на отримання ядерної зброї, Тегеран зосередився на виробництві десятків тисяч ракет та дронів та просуває плани комбінованого наземного наступу на Ізраїль на кількох фронтах одночасно, додали в Армії Ізраїлю.

"Іран є глобальною загрозою. Ізраїль – це не кінцева мета, це лише початок. У нас не було іншого вибору, окрім як діяти", – зазначили в ЦАХАЛ та опублікували фото, на якому зображено радіус можливого ураження ракетами, які виробляє Іран.

Скриншот x.com/IDF

The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела пише, що тривалість операції Ізраїлю запланована на два тижні, оскільки одна хвиля ударів не може заподіяти достатньої шкоди іранській ядерній програмі.

Ізраїльска "павутина".Операцію готували багато місяців

Підготовка операції Ізраїля включала створення бази дронів усередині Ірану і перекидання високоточних озброєнь і бійців спецназу до країни.

Як повідомив виданню The Times of Israel представник сил безпеки Ізраїлю, операція будувалася на тісному спільному плануванні між Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) і службою зовнішньої розвідки (Моссад).

Агенти Моссада створили базу дронів на території Ірану, недалеко від Тегерана. Ці дрони були активовані вночі й завдали ударів по пускових установках ракет "земля-земля", спрямованих на Ізраїль.

Крім того, до Ірану було таємно ввезено транспортні засоби з системами озброєння. Ці системи вивели з ладу іранські засоби ППО, забезпечивши ізраїльським літакам перевагу в повітрі та свободу дій над територією Ірану.

Третім прихованим елементом операції стало розміщення командос Моссада з високоточними ракетами поруч із зенітними установками в центральній частині Ірану.

Варто зазначити, що за описом ця операція Ізраїлю схожа на недавню операцію СБУ "Павутина", коли українські дрони атакували аеродроми на території РФ.

Іран готується до відповіді?

У відповідь на атаку Іран запустив близько 100 безпілотників у напрямку Ізраїлю, хоча ЦАХАЛ пізніше повідомив про їхнє перехоплення.

Іранський генерал Абольфазл Шекарчі заявив про підготовку Тегерана до "рішучих дій", а аятола Алі Хаменеї пообіцяв Ізраїлю "суворе покарання".

"Ісламська Республіка Іран обов'язково відповість, і ворог заплатить високу ціну", – наголосив Абольфазл Шекарчі.

Іранські державні ЗМІ стверджують, що внаслідок атаки Ізраїлю було пошкоджено житлові будинки у низці міст країни, є загиблі та поранені серед цивільних.

Фото: наслідки атаки по Ірану (GettyImages)

Тегеран також звинуватив США у підтримці ізраїльської атаки та відмовився від участі в наступному раунді переговорів з Вашингтоном щодо ядерної угоди, який мав відбутися 15 червня в Омані.

Як повідомляє The New York Times з посиланням на іранське державне телебачення, Іран відмовився від участі у переговорах у неділю "до подальшого повідомлення".

Що відбувається в Ізраїлі на тлі операції проти Ірану

На тлі ескалації Ізраїль закрив свій повітряний простір.

У країні оголошено надзвичайний стан, закриті школи та підприємства, заборонені масові зібрання.

Армія оборони Ізраїлю попередила про можливі ракетні атаки Ірану у відповідь, закликавши населення перебувати біля укриттів.

Голова Генштабу Ізраїлю повідомив про мобілізацію десятків тисяч резервістів.

Безпосередньо в Тель-Авіві закрили аеропорт Бен-Гуріон, а підрозділи протиповітряної оборони Ізраїлю привели в стан підвищеної готовності.

До того ж Ізраїль закриває свої посольства по всьому світі та не надаватиме консульські послуги.

Сьогодні, 13 червня, ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньягу має намір зідзвонитися з президентом США Дональдом Трампом. Також повідомляється, що очікується розмова з кремлівським лідером Володимиром Путіним і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Що каже Трамп про операцію Ізраїлю і чим погрожує Ірану

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що знав про плани Ізраїлю щодо удару по Ірану, але підкреслив, що Сполучені Штати не брали участі в цій операції. У своїх заявах Трамп наголосив, що Іран не повинен мати ядерної бомби, і висловив сподівання на повернення до переговорів.

"Іран не може мати ядерну бомбу, і ми сподіваємося повернутися за стіл переговорів. Побачимо", – висловив думку Трамп.

Він знову закликав Іран укласти нову ядерну угоду, підкреслюючи, що це може запобігти подальшим, ще жорсткішим атакам.

Дональд Трамп попередив, що наступні удари можуть бути значно руйнівнішими, якщо Тегеран не піде на компроміс.

"Вже відбулися великі руйнування, але угода все ще може зупинити наступні жорстокі атаки. Іран повинен укласти угоду, поки нічого не сталося, і врятувати те, що колись було відоме як Іранська імперія", – заявив очільник Білого дому.

Водночас Трамп визнав, що ізраїльська атака може ускладнити перспективи дипломатичного врегулювання, хоча не виключив, що вона, навпаки, може підштовхнути Іран до поступок.

Нагадаємо, США та Іран підписали ядерну угоду у 2015 році, згідно з якою Іран погодився обмежити свою ядерну програму в обмін на скасування економічних санкцій. Угода передбачала припинення збагачення урану до рівнів, які не дозволяють створення ядерної зброї, а також допуск міжнародних інспекторів на ядерні об’єкти Ірану.

У 2025 році США та Іран почали низку переговорів щодо відновлення або укладення нової ядерної угоди. США вимагають від Ірану припинити збагачення урану та розробку ракет далекого радіусу дії. Іран, своєю чергою, наполягає на знятті санкцій і збереженні права на збагачення урану для мирних цілей.

Як світ реагує на загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном

Світові лідери та міжнародні організації закликають сторони до стриманості та деескалації.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що "глибоко стурбований" ударами Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану та наголосив на неприпустимості подібних атак. Водночас Гроссі повідомив, що МАГАТЕ отримало дані від Ірану про те, що на атакованому об'єкті збагачення в Натанзі немає підвищення рівня радіації, а об'єкти в Ісфахані та Фордо не зазнали впливу.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш засудив "будь-яку військову ескалацію" та "особливо занепокоєний" атаками на ядерні об'єкти. Генсек НАТО Марк Рютте наголосив на важливості деескалації.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав право Ізраїлю на самооборону, але закликав до стриманості. Китай висловив "глибоке занепокоєння" порушенням суверенітету Ірану.

Пакистан, Саудівська Аравія, Туреччина, Оман та Індонезія "рішуче засудили" дії Ізраїлю. Чехія назвала удар "обґрунтованою реакцією". Росія висловила "стурбованість і засудження" ескалації, а Австралія та Нова Зеландія закликали до стриманості та діалогу.

Україна наголосила на загрозі глобальній безпеці, нагадавши про постачання Іраном зброї Росії.

"Принагідно нагадуємо, що іранський режим підтримує Росію в її незаконній загарбницькій війні проти України та надає Москві зброю для вбивства українців. Іран є джерелом багатьох проблем на Близькому Сході та за його межами", – заявили в українському МЗС.

При підготовці використовувалися: публікації The times of Israel, Reuters, The New York Times, Tasnim, IRNA, сторінка ЦАХАЛ в Х, повідомлення МЗС України.