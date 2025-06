Атака на ядерные объекты и ПВО: что известно об операции Израиля против Ирана на данный момент

Главное:

Какие цели атаковал Израиль в Иране?

Что известно о подготовке операции "Пробуждение льва"?

Чем угрожает Иран в ответ?

Что будет с переговорами США и Ирана по ядерной сделке?

Подробности атаки

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию под названием Rising lion ("Пробуждение льва") против Ирана.

Было задействовано более 200 самолетов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которые нанесли "превентивные удары" по ядерной программе Ирана, поразив около 100 целей, включая ядерные центры и заводы по производству баллистических ракет.

Среди пораженных объектов были предприятия по обогащению урана в Натанге и Фордо, а также военные объекты в Тегеране и других городах. В частности, были нанесены удары по военному аэропорту Тебриз.

ЦАХАЛ отмечает, что атакованное предприятие в Натанге было крупнейшим в Иране по обогащению урана. При ударе истребителями ВВС Израиля была повреждена подземная часть этого объекта, в которой находится многоэтажный зал обогащения с центрифугами, электрическими помещениями и дополнительной вспомогательной инфраструктурой.

К тому же Вооруженные силы Израиля во время удара по системе ПВО иранского режима ликвидировали десятки радаров и пусковых установок ракет класса "земля-воздух". Уничтожены ракетные установки складские помещения и дополнительные военные объекты, включая пусковую систему, спрятанную в транспортных контейнерах на западе Ирана.

Как сообщает Reuters, во время израильской атаки погибли по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров и несколько ученых-ядерщиков. В частности, ликвидирован командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами.

Какая цель операции Rising lion

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к нации, чтобы рассказать о целях операции, назвав происходящее "решающим моментом в истории Израиля".

"Несколько минут назад Израиль начал операцию "Пробуждение льва" – целенаправленную военную операцию, направленную на устранение иранской угрозы самому существованию Израиля. Эта операция продлится столько дней, сколько потребуется для устранения этой угрозы", – подчеркнул премьер.

По словам Нетаньяху, Иран накопил достаточно урана для девяти атомных бомб и намерен изготовить 10 тысяч баллистических ракет. Он подчеркнул, что Израиль не позволит Ирану получить оружие массового поражения, поскольку это угрожает существованию страны.

Впоследствии в ЦАХАЛ сообщили, что проанализировали большое количество разведывательных данных, свидетельствующих о наличии у Ирана конкретного плана по уничтожению Израиля.

Параллельно с усилиями Ирана, направленными на получение ядерного оружия, Тегеран сосредоточился на производстве десятков тысяч ракет и дронов и продвигает планы комбинированного наземного наступления на Израиль на нескольких фронтах одновременно, добавили в Армии Израиля.

"Иран является глобальной угрозой. Израиль – это не конечная цель, это только начало. У нас не было другого выбора, кроме как действовать", – отметили в ЦАХАЛ и опубликовали фото, на котором изображен радиус возможного поражения ракетами, которые производит Иран.

Скриншот x.com/IDF

The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники пишет, что продолжительность операции Израиля запланирована на две недели, поскольку одна волна ударов не может причинить достаточного ущерба иранской ядерной программе.

Израильская "паутина". Операцию готовили много месяцев

Подготовка операции Израиля включала создание базы дронов внутри Ирана и переброску высокоточных вооружений и бойцов спецназа в страну.

Как сообщил изданию The Times of Israel представитель сил безопасности Израиля, операция строилась на тесном совместном планировании между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и службой внешней разведки (Моссад).

Агенты Моссада создали базу дронов на территории Ирана, недалеко от Тегерана. Эти дроны были активированы ночью и нанесли удары по пусковым установкам ракет "земля-земля", направленных на Израиль.

Кроме того, в Иран были тайно ввезены транспортные средства с системами вооружения. Эти системы вывели из строя иранские средства ПВО, обеспечив израильским самолетам преимущество в воздухе и свободу действий над территорией Ирана.

Третьим скрытым элементом сделки стало размещение коммандос Моссада с высокоточными ракетами рядом с зенитными установками в центральной части Ирана.

Следует отметить, что по описанию эта операция Израиля похожа на недавнюю операцию СБУ "Паутина", когда украинские дроны атаковали аэродромы на территории РФ.

Иран готовится к ответу?

В ответ на атаку Иран запустил около 100 беспилотников в направлении Израиля, хотя ЦАХАЛ позже сообщил об их перехвате.

Иранский генерал Абольфазл Шекарчи заявил о подготовке Тегерана к "решительным действиям", а аятолла Али Хаменеи пообещал Израилю "суровое наказание".

"Исламская Республика Иран обязательно ответит, и враг заплатит высокую цену", – подчеркнул Абольфазл Шекарчи.

Иранские государственные СМИ утверждают, что в результате атаки Израиля были повреждены жилые дома в нескольких городах страны, есть погибшие и раненные среди гражданских.

Фото: последствия атаки по Ирану (GettyImages)

Тегеран также обвинил США в поддержке израильской атаки и отказался от участия в следующем раунде переговоров с Вашингтоном по ядерной сделке, который должен был состояться 15 июня в Омане.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на иранское государственное телевидение, Иран отказался от участия в переговорах в воскресенье "до дальнейшего сообщения".

Что происходит в Израиле на фоне операции против Ирана

На фоне эскалации Израиль закрыл свое воздушное пространство.

В стране объявлено чрезвычайное положение, закрыты школы и предприятия, запрещены массовые собрания.

Армия обороны Израиля предупредила о возможных ракетных атаках Ирана в ответ, призвав население находиться поблизости укрытий.

Глава Генштаба Израиля сообщил о мобилизации десятков тысяч резервистов.

Непосредственно в Тель-Авиве закрыли аэропорт Бен-Гурион, а подразделения противовоздушной обороны Израиля привели в состояние повышенной готовности.

К тому же, Израиль закрывает свои посольства по всему миру и не будет предоставлять консульские услуги.

Сегодня, 13 июня, израильский премьер Биньямин Нетаньяху намерен созвониться с президентом США Дональдом Трампом. Также сообщается, что ожидается разговор с кремлевским лидером Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Что говорит Трамп об операции Израиля и чем угрожает Ирану

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что знал о планах Израиля по удару по Ирану, но подчеркнул, что Соединенные Штаты не принимали участия в этой операции. В своих заявлениях Трамп подчеркнул, что у Ирана не должно быть ядерной бомбы, и выразил надежду на возвращение к переговорам.

"Иран не может иметь ядерную бомбу, и мы надеемся вернуться за стол переговоров. Посмотрим", – сказал Трамп.

Он снова призвал Иран заключить новое ядерное соглашение, подчеркивая, что это может предотвратить дальнейшие, еще более жесткие атаки.

Дональд Трамп предупредил, что последующие удары могут быть более разрушительными, если Тегеран не пойдет на компромисс.

"Уже произошли большие разрушения, но соглашение все еще может остановить последующие жестокие атаки. Иран должен заключить соглашение, пока ничего не произошло, и спасти то, что когда-то было известно как Иранская империя", – заявил глава Белого дома.

В то же время, Трамп признал, что израильская атака может усложнить перспективы дипломатического урегулирования, хотя не исключил, что она, наоборот, может подтолкнуть Иран к уступкам.

Напомним, США и Иран подписали ядерное соглашение в 2015 году, согласно которому Иран согласился ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену экономических санкций. Соглашение предусматривало прекращение обогащения урана до уровней, не разрешающих создание ядерного оружия, а также допуск международных инспекторов на ядерные объекты Ирана.

В 2025 году США и Иран начали переговоры о возобновлении или заключении нового ядерного соглашения. США требуют от Ирана прекратить обогащение урана и разработку ракет дальнего радиуса действия. Иран, в свою очередь, настаивает на снятии санкций и сохранении права на обогащение урана для мирных целей.

Как мир реагирует на обострение конфликта между Израилем и Ираном

Мировые лидеры и международные организации призывают стороны к сдержанности и деэскалации.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что "глубоко обеспокоен" ударами Израиля по ядерным объектам Ирана и отметил недопустимость подобных атак. В то же время Гросси сообщил, что МАГАТЭ получило данные от Ирана о том, что на атакованном объекте обогащения в Натанге нет повышения уровня радиации, а объекты в Исфахане и Фордо не испытали влияния.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил "любую военную эскалацию" и "особенно обеспокоен" атаками на ядерные объекты. Генсек НАТО Марк Рютте отметил важность деэскалации.

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал право Израиля на самооборону, но призвал к сдержанности. Китай выразил "глубокую обеспокоенность" нарушением суверенитета Ирана.

Пакистан, Саудовская Аравия, Турция, Оман и Индонезия "решительно осудили" действия Израиля. Чехия назвала удар "обоснованной реакцией". Россия выразила "озабоченность и осуждение" эскалации, а Австралия и Новая Зеландия призывали к воздержанию и диалогу.

Украина отметила угрозу глобальной безопасности, напомнив о поставках Ираном оружия России.

"Напоминаем, что иранский режим поддерживает Россию в ее незаконной захватнической войне против Украины и предоставляет Москве оружие для убийства украинцев. Иран является источником многих проблем на Ближнем Востоке и за его пределами", – заявили в украинском МИД.

При подготовке использовались: публикации The times of Israel, Reuters, The New York Times, Tasnim, IRNA, страница ЦАХАЛ в Х, сообщение МИД Украины.