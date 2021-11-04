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Атака на Colonial Pipeline: США предложили вознаграждение за информацию о хакерах DarkSide

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Вашингтон, Четверг 04 ноября 2021 21:56
Атака на Colonial Pipeline: США предложили вознаграждение за информацию о хакерах DarkSide Фото: пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Валерия Полищук

Государственный департамент Соединенных Штатов предложили вознаграждение за информацию о местонахождении и личности лидеров хакерской группировки DarkSide, причастной к недавней атаке на трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Сумма вознаграждения составит 10 млн долларов.

Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Госдепартамент объявляет вознаграждение в размере 10 млн долларов за информацию, которая позволит установить личность и/или местонахождение лица или группы лиц, занимающих руководящее положение в транснациональной преступной группировке, использующей программу-вымогатель DarkSide", - заявил Прайс.

Он отметил, что предлагая вознаграждение, США демонстрируют свою приверженность защите жертв вымогателей по всему миру от эксплуатации киберпреступниками.

"Соединенные Штаты надеются, что страны, укрывающие преступников, занимающихся распространением программ-вымогателей, готовы восстановить справедливость в отношении предприятий и организаций, пострадавших от них", - заявил Прайс.

Он также подчеркнул, что вознаграждение предлагается в рамках Программы вознаграждения за борьбу с транснациональной организованной преступностью (TOCRP) Госдепартамента США.

Напомним, 8 мая компания Colonial Pipeline заявила, что попала под хакерскую атаку, поэтому вынуждена отключить часть своих систем. Причастной к кибератаке считают группу хакеров под названием DarkSide.

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники писало, что для возобновления работы Colonial Pipeline США заплатили хакерам 5 млн долларов в криптовалюте.

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