Атака на Colonial Pipeline: США предложили вознаграждение за информацию о хакерах DarkSide

Государственный департамент Соединенных Штатов предложили вознаграждение за информацию о местонахождении и личности лидеров хакерской группировки DarkSide, причастной к недавней атаке на трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Сумма вознаграждения составит 10 млн долларов.

Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства .

"Госдепартамент объявляет вознаграждение в размере 10 млн долларов за информацию, которая позволит установить личность и/или местонахождение лица или группы лиц, занимающих руководящее положение в транснациональной преступной группировке, использующей программу-вымогатель DarkSide", - заявил Прайс.

Он отметил, что предлагая вознаграждение, США демонстрируют свою приверженность защите жертв вымогателей по всему миру от эксплуатации киберпреступниками.

"Соединенные Штаты надеются, что страны, укрывающие преступников, занимающихся распространением программ-вымогателей, готовы восстановить справедливость в отношении предприятий и организаций, пострадавших от них", - заявил Прайс.

Он также подчеркнул, что вознаграждение предлагается в рамках Программы вознаграждения за борьбу с транснациональной организованной преступностью (TOCRP) Госдепартамента США.