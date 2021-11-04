Атака на Colonial Pipeline: США запропонували винагороду за інформацію про хакерів DarkSide

Державний департамент Сполучених Штатів запропонували винагороду за інформацію про місцезнаходження та особу лідерів хакерського угруповання DarkSide, причетної до недавньої атаки на трубопровідну компанію Colonial Pipeline. Сума винагороди складе 10 млн доларів.

Про це заявив прес-секретар Держдепу США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства .

"Держдепартамент оголошує винагороду в розмірі 10 млн доларів за інформацію, яка дозволить встановити особу та / або місцезнаходження особи або групи осіб, що займають керівне становище в транснаціональному злочинному угрупованні, що використовує програму-вимагач DarkSide", - заявив Прайс.

Він зазначив, що пропонуючи винагороду, США демонструють свою прихильність захисту жертв вимагачів по всьому світу від експлуатації кіберзлочинцями.

"Сполучені Штати сподіваються, що країни, що вкривають злочинців, що займаються поширенням програм-вимагачів, готові відновити справедливість щодо підприємств і організацій, постраждалих від них", - заявив Прайс.

Він також підкреслив, що винагорода пропонується в рамках програми винагороди за боротьбу з транснаціональною організованою злочинністю (TOCRP) Держдепартаменту США.