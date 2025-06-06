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Обстріл Чернігова: відомо про чотирьох постраждалих, під завалами є люди

Чернігів, П'ятниця 06 червня 2025 15:50
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Обстріл Чернігова: відомо про чотирьох постраждалих, під завалами є люди Фото: у Чернігові внаслідок атаки РФ постраждали чотири людини (t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова

У Чернігові внаслідок нічного обстрілу Росії 6 червня постраждали чотири людини. Ще двоє перебувають під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

"Підбили підсумки ліквідації наслідків після нічної атаки ворога. На місці працюють всі комунальні служби. Керівники комунальних підприємств будуть намагатися до кінця доби відновити електроживлення та водопостачання", - повідомив Брижинський.

За його словами, внаслідок атаки постраждали чотири людини.
Двоє з них отримали допомогу на місці, інші госпіталізовані.

"На жаль, досі триває операція підрозділів ДСНС по розбору завалів. Під завалами досі знаходиться дві людини - охоронці промислового підприємства", - додав глава МВА.

Також внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено:

  • 6 приватних будинків;
  • 2 промислових підприємства;
  • 215 квартир;
  • навчальний та медичний заклади;
  • 8 автомобілів.

Обстріл Чернігова

У ніч на 6 червня російські терористи вдались до комбінованого удару по Чернігову. Били по житловому масиву, є руйнування й поранені. Зокрема, внаслідок обстрілу пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, а також підприємство й об’єкти інфраструктури.

Згідно з попередньою інформацією, терористи атакували місто безпілотниками типу "Герань-2" та крилатою ракетою та "Іскандер-М".

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