"Атака" БПЛА у Криму: окупанти назвали метою об'єкти Чорноморського флоту

Російські окупанти у захопленому Криму заявили, що метою "атаки" БПЛА вранці у суботу, 29 жовтня, стали об'єкти Чорноморського флоту РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК.
Так, видання з посиланням на гауляйтера Севастополя Михайла Развожаєва пише, що метою "атаки", яку організували нібито ЗСУ, були військові об'єкти Чорноморського флоту в Севастополі.
При цьому він не приховував, що ця "атака" в акваторії міста "була наймасовішою з початку "спецоперації".
При цьому у місцевому Telegram-каналі "НП Севастополь" пишуть, що "атака" БПЛА - це нібито "тренування російських мобілізованих".
"Без паніки, мобілізовані тренуються, проходячи смугу перешкод у бойових умовах", - йдеться у повідомленні, де показали фото з місця. Правда, пізніше повідомлення було видалено.
При цьому, за поки що не підтвердженою інформацією, під час НП у Севастопольській бухті вибухнули чотири військові кораблі Чорноморського флоту РФ - у тому числі фрегат і десантний корабель "Адмірал Макаров" з "Калібрами" на борту.
Оновлено 13.22. Гауляйтер Севастополя Михайло Развозжаєв заявив, що всі раніше доступні для цивільних трансляції з камер відеоспостереження в Севастополі будуть закриті.
"Крім того людьми, які викладатимуть відеозаписи, що даватимуть можливість противнику виявляти системи оборони міста, займатимуться спецслужби", - заявив він на брифінгу після ранкових подій у кримській бухті.
Як повідомлялося, вранці в суботу, 29 жовтня, окупований Севастополь був нібито атакований безпілотниками. Атаку "відбивали" кораблі Чорноморського флоту.
При цьому жодної офіційної інформації щодо цього НП від Генштабу ЗСУ не надходило. А представник оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк висміяла звинувачення росіян щодо причетності безпілотників ЗСУ до "атаки" на окупований Севастополь. Вона припустила, що це були бойові комарі.
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