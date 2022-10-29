"Атака" БПЛА у Криму: окупанти назвали метою об'єкти Чорноморського флоту

Так, видання з посиланням на гауляйтера Севастополя Михайла Развожаєва пише, що метою "атаки", яку організували нібито ЗСУ, були військові об'єкти Чорноморського флоту в Севастополі.

При цьому він не приховував, що ця "атака" в акваторії міста "була наймасовішою з початку "спецоперації".

При цьому у місцевому Telegram-каналі "НП Севастополь" пишуть, що "атака" БПЛА - це нібито "тренування російських мобілізованих".

"Без паніки, мобілізовані тренуються, проходячи смугу перешкод у бойових умовах", - йдеться у повідомленні, де показали фото з місця. Правда, пізніше повідомлення було видалено.

При цьому, за поки що не підтвердженою інформацією, під час НП у Севастопольській бухті вибухнули чотири військові кораблі Чорноморського флоту РФ - у тому числі фрегат і десантний корабель "Адмірал Макаров" з "Калібрами" на борту.

Оновлено 13.22. Гауляйтер Севастополя Михайло Развозжаєв заявив, що всі раніше доступні для цивільних трансляції з камер відеоспостереження в Севастополі будуть закриті.

"Крім того людьми, які викладатимуть відеозаписи, що даватимуть можливість противнику виявляти системи оборони міста, займатимуться спецслужби", - заявив він на брифінгу після ранкових подій у кримській бухті.