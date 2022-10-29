"Атака" БПЛА в Крыму: оккупанты назвали целью объекты Черноморского флота

Российские оккупанты в захваченном Крыму заявили, что целью "атаки" БПЛА утром в субботу, 29 октября, стали объекты Черноморского флота РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК.
Так, издание со ссылкой на гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева, пишет, что целью "атаки", которую организовали якобы ВСУ, были военные объекты Черноморского флота в Севастополе.
При этом он не стал скрывать, что эта "атака" в акватории города "была самой массированной с начала "спецоперации".
При этом в местном Telegram-канале "ЧП Севастополь" пишут, что "атака" БПЛА - это якобы "тренировки российских мобилизованных".
"Без паники, мобилизованные тренируются, проходя полосу препятствий в боевых условиях", - говорится в сообщении, где показали фото с места. Правда, позже сообщение было удалено.
При этом, по пока неподтвержденной информации, во время ЧП в Севастопольской бухте взорвались четыре военных корабля Черноморского флота РФ - в том числе фрегат и десантный корабль"Адмирал Макаров" с "Калибрами" на борту.
Обновлено 13.22. Гауляйтер Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что все ранее доступные для гражданских лиц трансляции с камер видеонаблюдения в Севастополе будут закрыты.
"Кроме того людьми, которые будут выкладывать видеозаписи, что будут давать возможность противнику обнаруживать системы обороны города, будут заниматься спецслужбы", - заявил он на брифинге после утрених событий в крымской бухте.
Как сообщалось, утром в субботу, 29 октября, оккупированный Севастополь был якобы атакован беспилотниками. Атаку "отбивали" корабли Черноморского флота.
При этом никакой официальной информации по этому ЧП от Генштаба ВСУ не поступало. А представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк высмеяла обвинения россиян относительно причастности беспилотников ВСУ к "атаке" на оккупированный Севастополь. Она предположила, что это могли быть боевые комары.
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