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Атака на Борисоглєбськ. В ЗМІ розповіли, що насправді ремонтували на ураженому заводі

Фото: в ЗМІ розповіли, що насправді ремонтували на ураженому Борисоглєбському авіаремонтному заводі (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

В ураженому авіаційному заводі у Борисоглєбську Воронезької області Росії ремонтували, а також відновлювали ракети для літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.

У ніч на 9 квітня, далекобійний дрон камікадзе вдарив по авіаційному заводу у Борисоглєбську, який розташований за 300 кілометрів від України. Як відзначив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Андрій Юсов, згідно з попередньою інформацією, під час атаки були уражені основні виробничі потужності підприємства.

Як пише видання, уражене підприємство у Борисоглєбську - "711-й авіаційний ремонтний завод", який не займався ремонтом літаків й вертольотів. Водночас його профілем були: 

  • авіаційні ракети "повітря-повітря": Р-27, Р-73, Р-33;
  • авіаційні ракети "повітря-поверхня": Х-25, Х-58;
  • апаратура наведення крилатих ракет Х-55 та високошвидкісних Х-22;
  • наземні радіостанції типу Р-844М, Р-845М та інші системи радіотехнічного забезпечення польотів.

"Про це говорять річні звіти підприємства, публікація яких припинена у 2021 році через впровадження у РФ режиму тотальної секретності щодо держзамовлення. При цьому вже наприкінці 2010-х років у звітах вказуються максимально розмиті категорії "ремонту авіаційних керованих засобів ураження", - додає видання. 

Defence Express додає, що від початку повномасштабного вторгнення Росія активно застосовувала Х-55 та Х-555, а також Х-22, які необхідно було відновлювати. Ймовірно,  "711-й авіаційний ремонтний завод" брав в цьому участь. 

Нічний удар по Воронезькій області 

Вночі, 9 квітня, російські Telegram-канали заявили про вибухи у Воронезькій області. Невідомі дрони атакували навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені Чкалова у Борисоглєбську.

Попри офіційні заяви росіян про збиття дронів, в мережі писали про влучання в центр. Перший дрон нібито врізався у фасад будівлі на рівні четвертого поверху. Пізніше туди ж влучив і другий безпілотник.

 Згідно з даними джерел РБК-Україна, атака була операцією Головного управління розвідки Міноборони

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