Атака безпілотниками медустанови у Херсоні: відео наслідків

Так, про вчорашній підлий удар російських окупантів нагадують розбиті автівки, посічені уламками стіни та велика вирва на подвірʼї.

"Учора армія РФ цілеспрямовано атакували установу, яка рятує життя херсонців. Ворог бачив куди саме бив, адже снаряд скинули з БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ОВА, лише дивом обійшлося без постраждалих.