Атака беспилотниками медучреждения в Херсоне: видео последствий

Так, о вчерашнем подлом ударе российских оккупантов напоминают разбитые автомобили, иссеченные обломками стены и большая воронка во дворе.

"Вчера армия РФ целенаправленно атаковали учреждение, которое спасает жизнь херсонцев. Враг видел, куда именно бил, ведь снаряд сбросили с БПЛА", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ОВА, чудом обошлось без пострадавших.