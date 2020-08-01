Атака на аккаунты знаменитостей: в США задержали хакеров

Министерство юстиции США сообщило, что предъявлены обвинения трем подозреваемым в недавнем взломе аккаунтов знаменитостей в Twitter. Двоих подозреваемых арестовали.

Об этом пишет "Голос Америки".

Отмечается, что 19-летний гражданин Великобритании Мейсон Шеппард обвиняется в компьютерном взломе, мошенничестве и отмывании денег.

Житель Орландо 22 -летний Нима Фазели обвиняется в соучастии в этом преступлении. Имя третьего обвиняемого Министерством юстиции не названо, однако власти Тампы сообщили об аресте 17-летнего Грэма Кларка.

ФБР сообщило, что двое обвиняемых заключены под стражу - их имена не названы.

Напомним, в середине июля Twitter-аккаунты десятков американских знаменитостей подверглись хакерской атаке. Жертвами хакеров стали Илон Маск, Билл Гейтц, Барак Обама, Канье Уэст, Джо Байден и другие известные американцы.

Хакеры разместили на их страница в соцсети рекламу криптовалюты. За этот инцидент компании Twitter грозит крупный штраф.

РБК-Украина писало, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало расследование хакерских атак на Twitter-аккаунты знаменитостей.