Атака на акаунти знаменитостей: в США затримали хакерів

Міністерство юстиції США повідомило, що пред'явлені звинувачення трьом підозрюваним у недавньому зломі акаунтів знаменитостей в Twitter. Двох підозрюваних заарештували.

Про це пише "Голос Америки".

Відзначається, що 19-річний громадянин Великобританії Мейсон Шеппард звинувачується в комп'ютерному зломі, шахрайстві і відмиванні грошей.

Житель Орландо 22-річний Німа Фазелі звинувачується в співучасті в цьому злочині. Ім'я третього обвинуваченого Міністерством юстиції не названо, проте влада Тампи повідомили про арешт 17-річного Грема Кларка.

ФБР повідомило, що двоє обвинувачених взято під варту - їхні імена не названі.

Нагадаємо, в середині липня Twitter-аккаунти десятків американських знаменитостей піддалися хакерській атаці. Жертвами хакерів стали Ілон Маск, Білл Гейтц, Барак Обама, Каньє Уест, Джо Байден та інші відомі американці.

Хакери розмістили на їх сторінка в соцмережі рекламу криптовалюти. За цей інцидент компанії Twitter загрожує великий штраф.

РБК-Україна писало, що Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США почало розслідування хакерських атак на Twitter-аккаунти знаменитостей.