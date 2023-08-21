Атака на аеродром "Шайковка": у ГУР заявили про пошкодження кількох одиниць авіатехніки

"ГУР не коментує, що саме прилетіло на аеродром "Шайковка". Ми можемо констатувати, що групи, які координуються Головним управлінням розвідки Міноборони України, відпрацювали результативно. Відомо про декілька пошкоджених одиниць ворожої авіатехніки", - зазначив Юсов.

За його словами, групи, які здійснили атаку, відпрацювали та успішно повернулися з центральної Росії.

Юсов наголосив, що робота на території РФ триває. Мова про Москву, Московську область та інші напрямки на території країни-агресора.

"У багатьох випадках діють громадяни РФ, які з різних міркувань, у тому числі з ідеологічних, вживають заходів щодо боротьби зі злочинним диктаторським режимом", - додав представник ГУР.

Він розповів, що такі події є наслідком повномасштабного вторгнення та геноцидної війни Росії проти України. Вони продовжуватимуться до повної деокупації та припинення агресії, додав Юсов.

Представник військової розвідки також прокоментував і сьогоднішню атаку дронів на Москву. Він заявив, що не розкриватиме всіх деталей, але "ГУР працює".

Як зазначив Юсов, у цьому контексті він хоче подякувати всій українській волонтерській спільноті за організацію таких проектів, як Black Box з фондом "Повернись живим", а також інших при співпраці з фондом Сергія Притули, Ігорем Лаченим, KSE, Сергієм Стерненко.

"Саме завдяки цій співпраці ми чуємо все більше новин про позаштатні ситуації навколо і в Москві, про зірвані рейси. Результат цієї співпраці ми зокрема побачили і сьогодні у столиці держави-агресора", - додав Юсов.

Атака на "Шайковку"

Нагадаємо, сьогодні в російських Telegram-каналах з'явилася інформація про атаку дронів на російський аеродром "Шайковка" у Калузькій області.

У мережі писали, що внаслідок падіння безпілотника нібито було пошкоджено лише один літак, який не використовують.