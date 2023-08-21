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Атака на аэродром "Шайковка": в ГУР заявили о повреждении нескольких единиц авиатехники

Фото: Андрей Юсов, представитель ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Во время сегодняшней атаки на российский аэродром "Шайковка" были повреждены несколько единиц вражеской авиатехники. Задачу выполнили в координации с Главным управлением разведки.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

"ГУР не комментирует, что именно прилетело на аэродром "Шайковка". Мы можем констатировать, что группы, координируемые Главным управлением разведки Минобороны Украины, отработали результативно. Известно о нескольких поврежденных единицах вражеской авиатехники", - отметил Юсов.

По его словам, группы, которые совершили атаку, отработали и успешно вернулись из центральной России. 

Юсов подчеркнул, что работа на территории РФ продолжается. Речь о Москве, Московской области и о других направлениях на территории страны-агрессора. 

"Во многих случаях действуют граждане РФ, которые по разным соображениям, в том числе по идеологическим, принимают меры по борьбе с преступным диктаторским режимом", - добавил представитель ГУР. 

Он рассказал, что такие события являются следствием полномасштабного вторжения и геноцидной войны России против Украины. Они будут продолжаться до полной деоккупации и прекращения агрессии, добавил Юсов

Представитель военной разведки также прокомментировал и сегодняшнюю атаку дронов на Москву. Он заявил, что не будет раскрывать всех деталей, но "ГУР работает". 

Как отметил Юсов, в этом контексте он хочет поблагодарить все украинское волонтерское сообщество за организацию таких проектов, как Black Box с фондом "Повернись живим", а также других при сотрудничестве с фондом Сергея Притулы, Игорем Лаченым, KSE, Сергеем Стерненко. 

"Именно благодаря этому сотрудничеству мы слышим все больше новостей о внештатных ситуациях вокруг и в Москве, о сорванных рейсах. Результат этого сотрудничества мы, в частности, увидели и сегодня в столице государства-агрессора", - добавил Юсов. 

Атака на "Шайковку"

Напомним, сегодня в российских Telegram-каналах появилась информация об атаке дронов на российский аэродром "Шайковка" в Калужской области

В сети писали, что в результате падения беспилотника якобы был поврежден только один самолет, который не используют. 

 

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