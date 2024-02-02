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Атака на аеродром "Бельбек": ліквідовано російського генерала

Фото: генерала РФ Татаренка ліквідовано під час атаки на аеродром "Бельбек" 31 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Під час атаки на аеродром "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму вдалося ліквідувати російського генерала Олександра Татаренка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Як повідомляють російські паблики, ліквідовано 10 російських військовослужбовців, у тому числі командир авіаційної ескадрильї генерал-лейтенант Олександр Татаренко.

Що відомо про Татаренка

Судячи з інформації з відкритих джерел, ліквідованому генералу було 63 роки. Він служив на Далекому Сході, Уралі, у Сибіру та північних регіонах Росії. У 2016 році був призначений командувачем 14-ї армії ВПС і ППО Центрального військового округу РФ. Військовий льотчик 1-го класу.

Атака на аеродром "Бельбек"

31 січня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Окупанти заявили про нібито "запуск 20 ракет", які нібито вдалося збити.

У свою чергу, командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук натякнув, що ЗСУ вдарили по аеродрому Бельбек. Детальніше про атаку - у матеріалі РБК-Україна.

Ліквідація російських генералів в Україні

Наприкінці листопада 2023 року в Україні було ліквідовано генерал-майора Володимира Завадського, колишнього заступника 14-го Армійського корпусу ЗС РФ. Свого часу портрет молодого Завадського Росія використала для реклами військової служби за контрактом.

Раніше ГУР України підтвердило інформацію про ліквідацію в російському Краснодарі командира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького, причетного до ракетних обстрілів України.

Крім того, у липні 2023 року в районі тимчасово окупованого Бердянська було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Також в червні 2022 року управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердило загибель у бою під Попасною російського генерал-майора Романа Кутузова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Крим