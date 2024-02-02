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Атака на аэродром "Бельбек": ликвидирован российский генерал

Фото: генерал РФ Татаренко ликвидирован во время атаки на аэродром "Бельбек" 31 января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время атаки на аэродром "Бельбек" во временно оккупрованном Крыму удалось ликвидировать российского генерала Александра Татаренко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Как сообщают российские паблики, ликвидированы 10 российских военнослужащих, в том числе командир авиационной эскадрильи генерал-лейтенант Александр Татаренко.

Что известно о Татаренко

Судя по информации из открытых источников, ликвидированному генералу было 63 года. Он служил на Дальнем Востоке, Урале, в Сибири и северных регионах России. В 2016 году был назначен командующим 14-й армией ВВС и ПВО Центрального военного округа РФ. Военный летчик 1-го класса. 

Атака на аэродром "Бельбек"

31 января во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Оккупанты заявили о якобы "запуске 20 ракет", которые якобы удалось сбить.

В свою очередь, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук намекнул, что ВСУ ударили по аэродрому Бельбек. Детальнее об атаке - в материале РБК-Украина.

Ликвидация российских генералов в Украине

В конце ноября 2023 года в Украине был ликвидирован генерал-майор Владимир Завадский, бывший заместителем 14-го Армейского корпуса ВС РФ. В свое время портрет молодого Завадского Россия использовала для рекламы военной службы по контракту.

Ранее ГУР Украины подтвердило информацию о ликвидации в российском Краснодаре командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, причастного к ракетным обстрелам Украины.

Кроме того, в июле 2023 года в районе временно оккупированного Бердянска был ликвидирован российский генерал-лейтенант Олег Цоков.

Также в июне 2022 года управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердило гибель в бою под Попасной российского генерал-майора Романа Кутузова.

 

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