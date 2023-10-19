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ATACMS змушують росіян відтягувати свої склади та аеродроми. Це порушує їхню логістику, - ЗСУ

Четвер 19 жовтня 2023 15:25
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ATACMS змушують росіян відтягувати свої склади та аеродроми. Це порушує їхню логістику, - ЗСУ Фото: далекобійна ракета ATACMS (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Далекобійні ракети ATACMS, якими Сили оборони України успішно завдали ударів по аеродрому окупантів "суттєво змінюють правила гри", оскільки тепер росіяни змушені відтягувати свої склади та аеродроми якомога далі від фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Іллі Євлаша в ефірі телемарафону.

За його словами, Росія не відмовилася від повної окупації Луганської області, цей напрямок залишається одним з пріоритетним для ворога, водночас поява ATACMS ускладнить забезпечення окупаційних військ та порушить їхню логістику.

"Поява такої потужної зброї, як ATACMS є суттєвим гейм-ченджером, яким раніше були, наприклад, HIMARS, потім стали Patriot", - зазначив Євлаш.

За словами речника, через наявність тепер у Сил оборони цієї далекобійної зброї окупантам доведеться розтягувати свої склади й командні пункти, що призведе до збільшення часу ухвалення рішень і підльотної дистанції до поля бою.

Євлаш додав, що загарбники будуть вимушені витратити час на пошук нових місць для розміщення складів, що призведе до "потужного навантаження на їхню логістичну систему".

ATACMS в Україні

Нагадаємо, 17 жовтня, українські військові підтвердили удар по аеродромах росіян у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.

Вчора у мережі з'явилися супутникові знімки аеродрому Бердянська після влучання ATACMS, а сьогодні - аеропорту в Луганську.

Видання The Washington Post повідомило, що ЗСУ для атаки використовували далекобійні ракети ATACMS.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні підтвердив застосування ATACMS в Україні. У Білому домі також офіційно підтвердили передачу ракет.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна отримала менше дюжини (12) далекобійних ракет ATACMS від Сполучених Штатів Америки. Вчора джерела The New York Times повідомили, що США передали близько 20 таких ракет.

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ATACMS Війна Росії проти України
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