Не ATACMS. ЗМІ дізналися, якою зброєю США Україна зможе бити по Росії

Нова політика США дозволить українським силам використовувати артилерію і запускати ракети малої дальності з пускових установок HIMARS проти командних пунктів, складів зброї та інших об'єктів на російській території, які використовуються російськими військами для здійснення нападу на Харків на північному сході України.

Але ця політика не дає Україні дозволу на використання ракет класу "земля-земля" більшої дальності ATACMS на території Росії.

За даними видання, вузька географічна сфера застосування є спробою адміністрації американського президента Джо Байдена допомогти Україні краще захиститися від триваючого наступу Росії, водночас обмеживши ризик переростання конфлікту в Україні у пряме зіткнення між Вашингтоном і Москвою.