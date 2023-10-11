Не ATACMS. Остін розповів про пріоритети американської допомоги Україні

У нього запитали, коли США передадуть Україні далекобійні ракети ATACMS.

У відповідь Остін заявив, що про ATACMS сьогодні він нічого говорити не буде.

"Але ми зосереджені на тому, що Україні найбільш потрібні. Це ті речі, про які говорив сьогодні Зеленський. А він говорив про додаткові системи ППО та додаткові боєприпаси до артилерії", - сказав міністр.

За його словами, для США це перший пріоритет.

Чергове засідання у форматі "Рамштайн"

Сьогодні, 11 жовтня у Брюсселі відбулось засідання у форматі "Рамштайн". 16-та зустріч військової коаліції на підтримку України зібрала представників близько 50 країн, а у складі делегації США з'явився новий учасник.

Постійним учасником американської делегації є керівник Об'єднаного комітету начальників штабів США. Вперше на переговорах "Рамштайн" у цій якості був присутній генерал Чарльз Браун. Він змінив на посаді Марка Міллі, який пішов у відставку наприкінці вересня.

ATACMS для України

Наприкінці вересня видання Newsweek повідомляло, що Україна найближчими днями отримає зелене світло на отримання вироблених у США ракет із касетними боєприпасами великої дальності. Йдеться і про ракети M26, M26A1 і M39 дальністю 36 км, 45 км і 160 км відповідно.

Нещодавно Байден сказав, що США виконали всі прохання Зеленського про постачання зброї. Таким чином він відповів на запитання журналістів про постачання ракет ATACMS.