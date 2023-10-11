Не ATACMS. Остин рассказал о приоритетах американской помощи Украине

У него спросили, когда США передадут Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

В ответ Остин заявил, что об ATACMS сегодня он ничего говорить не будет.

"Но мы сосредоточены на том, что Украине наиболее нужны. Это те вещи, о которых говорил сегодня Зеленский. А он говорил о дополнительных системах ПВО и дополнительных боеприпасах к артиллерии", - сказал министр.

По его словам, для США это первый приоритет.

Очередное заседание в формате "Рамштайн"

Сегодня, 11 октября, в Брюсселе состоялось заседание в формате "Рамштайн". 16-я встреча военной коалиции в поддержку Украины собрала представителей около 50 стран, а в составе делегации США появился новый участник.

Постоянным участником американской делегации является руководитель Объединенного комитета начальников штабов США. Впервые на переговорах "Рамштайн" в этом качестве присутствовал генерал Чарльз Браун. Он сменил на посту Марка Милли, который ушел в отставку в конце сентября.

ATACMS для Украины

В конце сентября издание Newsweek сообщало, что Украина в ближайшие дни получит зеленый свет на получение производимых в США ракет с кассетными боеприпасами большой дальности. Речь идет и о ракетах M26, M26A1 и M39 дальностью 36 км, 45 км и 160 км соответственно.

Недавно Байден сказал, что США выполнили все просьбы Зеленского о поставках оружия. Таким образом он ответил на вопросы журналистов о поставках ракет ATACMS.