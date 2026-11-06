Астрономи сплутали карлика з найдавнішою галактикою: як викрили помилку

Як зміщення об'єкта скасувало космічний рекорд?

Спершу вчені вирішили, що Capotauro розташований на рекордній відстані від Землі через особливості його світла. Воно поглиналося в певних діапазонах, а це характерно для водню в дуже давніх галактиках.

Однак порівняння знімків космічного телескопа JWST, зроблених у грудні 2022-го та червні 2026 року, виявило, що об’єкт трохи змістився - на 0,13 кутової секунди за 3,5 роки.

Таке переміщення свідчить, що Capotauro розташований усередині Чумацького Шляху. Якби це була прадавня галактика на краю спостережуваного Всесвіту, астрономи не змогли б зафіксувати такий рух.

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Чим насправді виявився загадковий об'єкт Capotauro?

За новими розрахунками вчених, Capotauro є надзвичайно холодним коричневим карликом типу Y, розташованим на відстані близько 2400 світлових років від Землі.

Це робить його одним із найвіддаленіших об'єктів такого класу, коли-небудь виявлених астрономами.

Загадка об'єкта Capotauro розкрита (фото: Giuseppe Capriotti & Giovanni Gandolfi, NASA/ESA/CSA /JWST/CEERS)

Особливості відкриття:

Температурний режим: температура поверхні знайденого Y-карлика становить близько 350 Кельвінів (77 градусів Цельсія).

Схожість спектрів: холодні коричневі карлики можуть легко "прикидатися" віддаленими галактиками через подібне поглинання світла у широких діапазонах.

Нові методи аналізу: науковці закликають обов'язково враховувати шаблони холодних коричневих карликів під час пошуку ультрадалеких об'єктів раннього Всесвіту.

Попри те, що Capotauro все ж не переписав історію виникнення перших галактик, відкриття надає астрономам важливі дані про розподіл та властивості найхолодніших субзоряних об'єктів у Чумацькому Шляху.