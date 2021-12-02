Астронавты вернулись на борт МКС после замены антенны

Отмечается, что астронавты заменили неисправную антенну на новую, которая хранилась на внешней стороне МКС.

"Новая антенна работает в штатном режиме", - заявила в NASA.

Для проведения работ и перемещения вдоль станции космонавты использовали роботизированную руку-манипулятор Canadarm-2, которой с борта МКС управлял астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер.

Для Тома Маршберна это был пятый выход в открытый космос, а для его напарницы - первый.

В целом, в течение последних 20 лет существования МКС в космическом вакууме побывали 249 космонавтов с 19 стран мира.