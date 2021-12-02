Астронавти повернулися на борт МКС після заміни антени

Зазначається, що астронавти замінили несправну антену на нову, яка зберігалася на зовнішній стороні МКС.

"Нова антена працює у штатному режимі", - заявила у NASA.

Для проведення робіт й переміщення вздовж станції космонавти використовували роботизовану руку-маніпулятор Canadarm-2, якою з борту МКС керував астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Маттіас Маурер.

Для Тома Маршберна це був п’ятий вихід у відкритий космос, а для його напарниці - перший.

Загалом, протягом останніх 20 років існування МКС у космічному вакуумі побували 249 космонавтів з 19 країн світу.