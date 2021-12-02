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Астронавти повернулися на борт МКС після заміни антени

Автор: Сергій Пишкін

Двоє американських астронавтів Том Маршберн та Кайла Беррон завершили операцію по заміні антени на МКС у відкритому космосі. Вона втратила здатність передавати сигнал на Землю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

Зазначається, що астронавти замінили несправну антену на нову, яка зберігалася на зовнішній стороні МКС.

"Нова антена працює у штатному режимі", - заявила у NASA.

Для проведення робіт й переміщення вздовж станції космонавти використовували роботизовану руку-маніпулятор Canadarm-2, якою з борту МКС керував астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Маттіас Маурер.

Для Тома Маршберна це був п’ятий вихід у відкритий космос, а для його напарниці - перший.

Загалом, протягом останніх 20 років існування МКС у космічному вакуумі побували 249 космонавтів з 19 країн світу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що астронавти NASA планують вийти у відкритий космос у прямому ефірі.

Цікаво те, що вихід планувався на 30 листопада, однак управління скасувало операцію через космічне сміття.

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