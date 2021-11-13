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Астронавты NASA выйдут в открытый космос в прямом эфире

Автор: Сергей Пышкин

Астронавты NASA, которые сегодня пребывают на Международной космической станции, выйдут в открытый космос 30 ноября. Планируют заменить неисправную антенну на одной из конструкций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

Выход в открытый космос продлится около шести с половиной часов. Астронавты попытаются заменить антенну, которая обустроена на конструкции Р1. Им будет ассистировать сотрудник Европейского космического агентства Маттиас Маурер, который будет руководить роботизированным манипулятором Canadarm-2 изнутри станции.

Отмечается, что несмотря на неисправность антенны - это почти никоим образом не влияет на работу МКС. Впрочем, для того, чтобы быть уверенными в достаточности связи - NASA приняло решение заменить устройство.

NASA, со своей стороны, планирует продемонстрировать работу астронавтов в прямой трансляции.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что NASA отправило на МКС четырех астронавтов, которые будут работать на станции в течение полугода.

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