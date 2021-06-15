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Астронавти NASA готуються до завтрашнього виходу у космос: подробиці місії

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США , Вівторок 15 червня 2021 21:12
Астронавти NASA готуються до завтрашнього виходу у космос: подробиці місії Фото: Космонавти NASA вийдуть у відкритий космос (nasa.gov)
Автор: РБК-Україна

Астронавти NASA Роберт Шейн Кімбро та Тома Песке завершують фінальну підготовку до завтрашнього виходу у відкритий космос. Загалом космічне агентство планує два виходи з метою встановлення сонячних батарей.

Про це повідомила пресслужба NASA на сторінці у Twitter.

Як зазначає агенція, вже о 15:00 за київським часом космонавти планують перевести свої костюми на роботу від сонячних батарей. Шейн Кімбро та Тома Песке вийдуть зі шлюзу US Quest у відкритий космос та вирушать до конструкції Port-6, задля подальшого встановлення однієї зі збірних панелей. Наступний вихід у космос заплановано в неділю.

Зокрема, бортінженери NASA Меган МакАртур та Марк Ванде Хей допомагатимуть астронавтам вдягати костюми й займатимуться підтримкою робототехніки під час їх виходу у космос.

NASA, зі свого боку, обіцяє вести пряму трансляцію у своєму блозі, яка розпочнеться одночасно з початком місії астронавтів, тобто о 13:30 за київським часом.

Нагадаємо, нещодавно NASA поділилася новою фотографією надважкої ракети для майбутнього польоту на місяць.

Зокрема, РБК-Україна розповідало про те, що Європейське космічне агентство заявило про плани стосовно космічної місії на Венеру.

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