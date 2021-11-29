Астронавты на МКС завтра выйдут в открытый космос: что планируют сделать

Начало операции запланировано на 21:00 по киевскому времени.

Астронавты заменят антенну, которая расположена на конструкции Р1. В то же время во время операции им будет ассистировать сотрудник Европейского космического агентства Маттиас Маурер - он дистанционно со станции будет управлять роботизированным манипулятором Canadarm-2.

Добавим, что неисправность антенны никоим образом не отметилась на работе МКС. Впрочем, NASA приняло решение сразу заменить устройство, чтобы быть уверенным в достаточности связи.