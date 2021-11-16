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Астронавты МКС укрылись в корабле из-за угрозы столкновения с космическим мусором

Автор: Артур Родивилов

Экипаж Международной космической станции (МКС) укрылся в ожидании столкновения с космическим мусором. Они вернулись в капсулы "Союза" и Crew Dragon-3.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Космическое командование США заявило, что в настоящее время отслеживает область обломков, которые предположительно являются частями сломанного спутника. Они обращаются вокруг МКС каждые 90 минут.

Астронавты узнали об угрозе в последнюю минуту рано в понедельник, прежде чем вернуться в свои капсулы.

Им сказали закрывать люки между отсеками космической станции, включая Европейскую лабораторию, каждые 90 минут до сна в качестве меры предосторожности, прерывая их научные исследования.

В настоящее время на космической станции проживают четыре американца, один немец и двое россиян.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что NASA отправило на МКС четырех астронавтов, которые будут работать на станции в течение полугода.

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МКС