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Астронавти МКС сховалися в кораблі через загрозу зіткнення з космічним сміттям

Автор: Артур Родивилов

Екіпаж Міжнародної космічної станції (МКС) сховався в очікуванні зіткнення з космічним сміттям. Вони повернулися в капсули "Союзу" і Crew Dragon-3.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Космічне командування США заявило, що зараз відстежує область уламків, які імовірно є частинами зламаного супутника. Вони обертаються навколо МКС кожні 90 хвилин.

Астронавти дізналися про загрозу в останню хвилину рано в понеділок, перш ніж повернутися у свої капсули.

Їм сказали закривати люки між відсіками космічної станції, включаючи європейську лабораторію, кожні 90 хвилин до сну як запобіжний захід, перериваючи їхні наукові дослідження.

Зараз на космічній станції проживають чотири американці, один німець і двоє росіян.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що NASA відправило на МКС чотирьох астронавтів, які працюватимуть на станції протягом пів року.

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МКС