Астронавт NASA сфотографировал Киев из космоса

Отметим, что МКС расположена на высоте 408 километров

"Киев и прекрасные вихри реки вверх по течению", - отметил Песке.

По словам астронавта, последний раз он фотографировал Киев еще зимой, когда Днепр был покрыт льдом.

В частности, Песке также поделился кадрами полуострова Бретань, который расположен на северо-западе Франции.