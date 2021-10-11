Астронавт NASA сфотографировал Киев из космоса

Французский астронавт Европейского космического агентства (ESA) Тома Песке поделился новыми впечатляющими кадрами, которые были сделаны с Международной космической станции. В этот же раз он сфотографировал столицу Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Тома Песке.
Отметим, что МКС расположена на высоте 408 километров
"Киев и прекрасные вихри реки вверх по течению", - отметил Песке.
По словам астронавта, последний раз он фотографировал Киев еще зимой, когда Днепр был покрыт льдом.
В частности, Песке также поделился кадрами полуострова Бретань, который расположен на северо-западе Франции.