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Астронавт NASA сфотографировал Киев из космоса

Автор: Сергей Пышкин

Французский астронавт Европейского космического агентства (ESA) Тома Песке поделился новыми впечатляющими кадрами, которые были сделаны с Международной космической станции. В этот же раз он сфотографировал столицу Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Тома Песке.

Отметим, что МКС расположена на высоте 408 километров

"Киев и прекрасные вихри реки вверх по течению", - отметил Песке.

По словам астронавта, последний раз он фотографировал Киев еще зимой, когда Днепр был покрыт льдом.

В частности, Песке также поделился кадрами полуострова Бретань, который расположен на северо-западе Франции.

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NASAКиев