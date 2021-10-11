Астронавт NASA сфотографував Київ з космосу

Французький астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Тома Песке поділився новими вражаючими кадрами, що були зроблені з Міжнародної космічної станції. Цього ж разу він сфотографував столицю України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Тома Песке.
Відзначимо, що МКС розташована на висоті 408 кілометрів
"Київ та прекрасні вихори річки вгору за течією", - відзначив Песке.
За словами астронавта, останнього разу він фотографував Київ ще взимку, коли Дніпро було покрито кригою.
Зокрема, Песке також поділився кадрами півострова Бретань, що розташований на північному заході Франції.