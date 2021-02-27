AstraZeneca хочет до осени разработать новое поколение вакцины от COVID

Фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет хотят до осени разработать новое поколение своей вакцины от COVID . Ожидается, что это поможет бороться с новыми штаммами коронавируса.

Об этом на брифинге заявил исполнительный директор британского отделения компании Мене Пангалос, передает Reuters .

"Мы очень хотим попробовать сделать что-то до осени, то есть уже в этом году", - прокомментировал Пангалос возможность создания нового поколения вакцины.

По его словам, этот график учитывает лабораторные работы и клинические исследования, которые нужны для тестирования новых препаратов.

В то же время директор Оксфордской вакцинной группы Эндрю Поллард полагает, следующее поколение вакцины будет эффективно против британского варианта COVID.