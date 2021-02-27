AstraZeneca хочет до осени разработать новое поколение вакцины от COVID
Фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет хотят до осени разработать новое поколение своей вакцины от COVID. Ожидается, что это поможет бороться с новыми штаммами коронавируса.
Об этом на брифинге заявил исполнительный директор британского отделения компании Мене Пангалос, передает Reuters.
"Мы очень хотим попробовать сделать что-то до осени, то есть уже в этом году", - прокомментировал Пангалос возможность создания нового поколения вакцины.
По его словам, этот график учитывает лабораторные работы и клинические исследования, которые нужны для тестирования новых препаратов.
В то же время директор Оксфордской вакцинной группы Эндрю Поллард полагает, следующее поколение вакцины будет эффективно против британского варианта COVID.
Напомним, ранее сообщалось, что Болгария останавливает массовую вакцинацию от COVID из-за перебоя поставок от AstraZeneca.
А президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов сделать прививку вакциной Oxford/AstraZeneca.
"В свете последних научных исследований эффективность вакцины AstraZeneca доказана. Моя очередь придет, у меня есть время. Если мне предложат эту вакцину, я, конечно, приму ее", - отметил он.