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AstraZeneca хочет до осени разработать новое поколение вакцины от COVID

Новина українською → Суббота 27 февраля 2021 10:34
AstraZeneca хочет до осени разработать новое поколение вакцины от COVID Фото: вакцина AstraZeneca (Russell Cheyne - WPA Pool/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет хотят до осени разработать новое поколение своей вакцины от COVID. Ожидается, что это поможет бороться с новыми штаммами коронавируса.

Об этом на брифинге заявил исполнительный директор британского отделения компании Мене Пангалос, передает Reuters.

"Мы очень хотим попробовать сделать что-то до осени, то есть уже в этом году", - прокомментировал Пангалос возможность создания нового поколения вакцины.

По его словам, этот график учитывает лабораторные работы и клинические исследования, которые нужны для тестирования новых препаратов.

В то же время директор Оксфордской вакцинной группы Эндрю Поллард полагает, следующее поколение вакцины будет эффективно против британского варианта COVID.

Напомним, ранее сообщалось, что Болгария останавливает массовую вакцинацию от COVID из-за перебоя поставок от AstraZeneca.

А президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов сделать прививку вакциной Oxford/AstraZeneca.

"В свете последних научных исследований эффективность вакцины AstraZeneca доказана. Моя очередь придет, у меня есть время. Если мне предложат эту вакцину, я, конечно, приму ее", - отметил он.

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